Boeren willen uitlaatverbod voor honden op de Veluwe

Boerenactiegroep Agractie wil dat de provincie Gelderland per direct het uitlaten van honden op de Veluwe verbiedt. Reden is dat onderzoek van de Universiteit Gent (België) heeft aangetoond dat hondenpoep voor een ernstige toename van de hoeveelheid stikstof in de natuur zorgt. De Veluwe is het grootste natuurgebied van Nederland. Gelderland moet onderzoeken hoeveel schade het uitlaten van honden in de beschermde natuur aanricht en ondertussen alvast verbieden dat honden nog in de buurt van de Veluwe komen.