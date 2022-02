Tranen en trauma’s van een zendingskind

Tjeerd Baas werd in 1952 geboren in Salatiga (Midden-Java). Zijn ouders werkten daar vanaf 1950 voor de zending.

„In de zomer van 1963 kwam Tjeerd met zijn ouders uit Indonesië met het vliegtuig op Schiphol aan. (…) Het was op een avond in Zwolle, Tjeerd en zijn ouders logeerden bij een oom en tante van Tjeerd, een broer en schoonzus van zijn vader. Tjeerds moeder nam hem mee naar boven op de slaapkamer en vroeg of hij naast haar wilde zitten. Tjeerd had geen idee wat er aan de hand was. Zijn moeder zei: „Tjeerd, je vader en ik hebben besloten naar Afrika te gaan en we hebben besloten om jou achter te laten bij je oom en tante.” Tjeerds eerste reactie was: „Waarom kan ik niet gewoon mee?” Er werd uitgelegd dat het goed voor hem was, voor zijn schoolopleiding; er was geen goede school voor hem in Rwanda en hier in Nederland bij zijn oom en tante zou het beter zijn. (…)

„En hoe lang gaan jullie dan weg?” „Vier jaar gaan we weg en dan zou je eventueel na twee of drie jaar een keer op vakantie naar Rwanda kunnen komen.”

Vier jaar is voor een elfjarige een niet te bevatten tijdspanne, realiseert Tjeerd zich achteraf. Op dat moment was het alsof het leven uit hem liep, hij bevroor, bij begreep het niet en wist zich ook letterlijk en figuurlijk geen raad. Zijn ouders, die hem het meeste liefhadden, zij lieten hem achter. Kennelijk deed hij er niet toe en die conclusie ”ik doe er niet toe” is lange tijd een overtuiging geweest waarmee hij naar de wereld en naar zichzelf keek. Zijn moeder die zo graag een groot gezin gehad had en uiteindelijk hem als enigste kind behield, liet hem achter. (…)

Het gevoel was uit Tjeerds leven getrokken. Het zou tien jaar duren voordat hij weer kon huilen. Dat gebeurde toen een studentenpastor hem laat op de avond, na wat alcoholconsumptie, vroeg hoe het voor hem was dat zijn ouders hem zomaar achter hadden gelaten.”