Franse vrachtrijders op weg naar Parijs ondanks verbod protest

Franse truckers zetten hun rit naar Parijs voort voor hun protest tegen de coronamaatregelen in het weekend. De politie in de hoofdstad heeft de protestactie verboden en dreigt met zware sancties voor truckers of andere auto’s die het verkeer belemmeren. Maar het zogenoemde vrijheidskonvooi lijkt hierdoor niet afgeschrikt. Veel vrachtrijders vertrekken vrijdag vanuit het oosten en noorden. Woensdag en donderdag vertrokken betogers uit het verder afgelegen zuiden en westen.