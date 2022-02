Sinds zijn studententijd komt hij in Jordanië en Israël, eerst als verpleeghulp, later als arts. Nu is Wouter van de Fliert (61) de nieuwe directeur van Near East Ministry (NEM) in Nijkerk en volgt hij Piet Jonkers (66) op. Een dubbelinterview met twee mannen die hun hart verloren aan het Midden-Oosten.