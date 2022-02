Mensen die het coronavirus in twijfel trekken zijn zowel woensdagavond als donderdagochtend vaccinatielocaties van de GGD in het Limburgse Heerlen binnengedrongen. Ze beschuldigden de medewerkers van moord en genocide en er is een „klein handgemeen” geweest, zegt een woordvoerder van de regionale gezondheidsdienst.