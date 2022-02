Het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen is vorig jaar toegenomen in Nederland, vooral onder relatief jonge mensen. Daarmee is een einde gekomen aan een jarenlange dalende trend, meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). Apotheken leverden de zogeheten benzodiazepinen in 2021 aan 1,37 miljoen mensen. Dat is een stijging van 1,5 procent ten opzichte van een jaar eerder.