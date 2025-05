Ook Animal Rights maakt bezwaar tegen vergunning voor doden wolf

Volgens Gelderland viel de wolf in kwestie op 13 april een hardloopster aan in Nationaal Park De Hoge Veluwe en zijn er daarna meer incidenten geweest. Animal Rights ziet daar geen bewijs voor en noemt de vergunning voor afschot een „populistische politieke (mis)daad”.

De belangengroep stelt dat het voorval met de hardloopster voor zover bekend niet is geverifieerd. De provincie zegt dat op basis van onder meer DNA-onderzoek is vastgesteld dat het om een wolf ging. Experts stelden volgens Gelderland vast dat het dier bij meer incidenten betrokken was en herhaaldelijk mensen opzoekt.