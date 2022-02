De schipper van een snelle rubberboot die in 2019 met fatale afloop op een sloep met toeristen op de Maas in Rotterdam botste, heeft volgens het Openbaar Ministerie met te hoge snelheid spookgevaren. Bovendien zou verdachte Christiaan K. tijdens het scheepvaartongeluk geen voorrang hebben verleend aan het andere vaartuig, onvoldoende zicht hebben gehouden over de rivier en zijn marifoon niet hebben gebruikt.