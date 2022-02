Financieel dienstverlener Intertrust verwacht dit jaar meer geld kwijt te zijn als gevolg van toegenomen regeldruk in combinatie met oplopende personeelskosten. Toch rekent de aan de Amsterdamse beurs genoteerde onderneming ook op een snellere groei van de inkomsten. Het bedrijf, met het hoofdkantoor in Amsterdam, verzorgt of controleert de financiële administratie en regelt belastingzaken van andere bedrijven of beleggers.