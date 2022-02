Beleggers deden het aandeel Lyft woensdag van de hand op de beurzen in New York. De taxi-app, een concurrent van het bekendere Uber, leed afgelopen kwartaal verlies door hogere kosten voor lonen en verzekeringen. Ook had het bedrijf minder actieve chauffeurs dan in het derde kwartaal en viel de omzetverwachting tegen. Lyft zakte 2 procent. Uber Technologies, dat na de slotbel met cijfers komt steeg bijna 1 procent.