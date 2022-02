De Amsterdamse AEX-index boekte woensdag een stevige winst dankzij een koerssprong van betaalbedrijf Adyen en een herstel in de chipsector. De resultaten van het snelgroeiende Adyen vielen duidelijk in de smaak bij beleggers. Ook de cijfers van verffabrikant AkzoNobel werden goed ontvangen. Verzekeraar Aegon en ABN AMRO gingen daarentegen in de uitverkoop na teleurstellende handelsupdates.