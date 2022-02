De politie heeft inmiddels 38 tips ontvangen over het levenloze lichaam dat maandagmiddag in een dakkoffer in het water van het Oranjekanaal nabij het Drentse dorp Orvelte is gevonden, zo is woensdag bevestigd na berichtgeving van RTV Drenthe. Vooral de herkomst van de dakkoffer is van belang in het onderzoek, aldus een politiewoordvoerder.