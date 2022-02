Het Rijksmuseum opent deze week een tentoonstelling over de Indonesische onafhankelijkheid, waarvoor de grootste bruikleen ooit is gedaan vanuit het Nationaal Archief. Het gaat om 130 objecten, zo is woensdag bekendgemaakt. De tentoonstelling ‘Revolusi! Indonesië onafhankelijk’ beschrijft de onafhankelijkheidsstrijd „door de ogen van mensen die het van dichtbij hebben meegemaakt”.