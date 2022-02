In juni zetten Nederlandse grutto’s koers naar West-Afrika, ze leggen een vliegreis van ruim 4000 kilometer af. In oktober vliegen ze alweer terug naar het Iberisch schiereiland, om daar het voorjaar af te wachten. De grutto’s doen vakantieplekken aan waar mensen in deze tijden slechts van kunnen dromen, maar voor de vogels is het geen vakantie doch bittere noodzaak.