IJsvogel is koningsvisser

In het Engels heet de ijsvogel kingfisher, oftewel koningsvisser. Die naam past bij waar hij in uitblinkt: jagen op visjes. Om iets te vangen, zit hij op een tak aan de waterkant of hangt hij fladderend boven de waterspiegel. Ziet hij een prooi, dan stort hij zich het water in.

Deze foto’s zijn gemaakt in Ethiopië en in Gambia, ofwel in Oost- en in West-Afrika. In beide landen leven zo’n negen verschillende soorten ijsvogels, waarvan de bonte ijsvogel het vaakst voorkomt. Een mooie vogel, zwart-wit gekleurd – maar helemaal fotogeniek zijn soorten als de malachietijsvogel en de teugelijsvogel, met hun kleurrijke verenpak.

Nieuws in beeld Bonte ijsvogels. Drie jongere exemplaren, waarschijnlijk uit hetzelfde nest. beeld Arie Maasland Malachietijsvogel. beeld Arie Maasland Malachietijsvogel. beeld Arie Maasland Pygmee-ijsvogel – de kleinste ijsvogelsoort. beeld Arie Maasland Reuzenijsvogel. Dit is de grootste ijsvogelsoort, die 42 tot 46 centimeter groot kan worden. beeld Arie Maasland Reuzenijsvogel duikt op een prooi af. beeld Arie Maasland Teugelijsvogel. beeld Arie Maasland Biddende bonte ijsvogel. beeld Arie Maasland Bonte ijsvogel met vangst. beeld Arie Maasland IJsvogel. beeld Arie Maasland

Arie Maasland (1976) werkt als redacteur bij het Reformatorisch Dagblad. De achterliggende jaren heeft hij het fotograferen serieus opgepakt, waarbij hij vooral graag de schoonheid van de schepping in beeld brengt.