De historische Harzer Schmalspurbahn doorkruist het bosrijke landschap, puffend naar de top van de Brocken, het hoogste punt van de Harz. 's Avonds versterken de donkere straatjes van het historische stadje Wernigerode aan de voet van de Brocken de idyllische sfeer van deze prachtige regio.

Een hoogtepunt is de Gustav-Adolf-staafkerk in Hahnenklee, die met zijn unieke architectuur me het gevoel geeft in het hoge noorden te zijn. Het bedehuis, met 350 zitplaatsen, is in 1907 gebouwd naar het voorbeeld van de staafkerk in Borgund, Noorwegen

De winterse pracht van de Harz biedt een unieke beleving en laat je genieten van een streek vol charme en historie.

Matthijs Geuze (2002) woont in Middelburg. Als professioneel dronepiloot voert hij regelmatig landmeetkundige vluchten uit voor zijn werkgever. Daarnaast heeft Geuze van dronefotografie zijn hobby gemaakt. Beelden daarvan deelt hij op zijn Instagramaccount @matthijs.geuze.