Recht op vrije abortus onder druk? Nou, nee

Er is slechts één aarde, maar er zijn 7,7 miljard ‘werelden’. In de wereld van GroenLinks-Kamerlid Ellemeet, en ook in die van PvdA-politica Ploumen, is het bijvoorbeeld zo dat het recht op vrije abortus allerwegen zwaar onder druk staat. Als je hen hoort praten, moeten liberale politici heden ten dage een heldhaftige strijd leveren om „verworvenheden” die zo’n veertig jaar geleden door de baas-in-eigen-buikvrouwen zijn binnengehaald, vast te houden. Voor je het weet, ben je ze kwijt. Zoiets.