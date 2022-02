Door politie geconfisqueerde zakken zeebaars naar vogelopvang

In het Zeeuws-Vlaamse Oostburg is een 40-jarige automobilist uit Zierikzee op de bon geslingerd omdat hij onder invloed van drugs achter het stuur zat. Hij testte positief op cocaïne en amfetamine, aldus de politie die in de wagen ook een partij ondermaatse vis in beslag nam. Twee zakken met in totaal 61 zeebaarzen die eigenlijk nog te klein waren om gevangen te mogen worden, zijn in beslag genomen en worden aangeboden aan een vogelopvang.