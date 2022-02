Douaniers in Noord-Ierland moeten doorgaan met het controleren van goederen die uit de andere delen van het Verenigd Koninkrijk komen. Dat heeft het hooggerechtshof in Belfast vrijdag beslist. Eerder deze week beval de Noord-Ierse minister van Landbouw, Edwin Poots (DUP), nog dat alle grenscontroles op Britse goederen moesten stoppen. Dat bevel was evenwel nog niet uitgevoerd, en dat gaat voorlopig ook nog niet gebeuren.