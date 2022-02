Navigatiedienstverlener TomTom was vrijdag de grote verliezer op de beurs in Amsterdam. De beurswaarde kelderde flink nadat het bedrijf teleurstellende resultaten naar buiten had gebracht. TomTom heeft afgelopen jaar veel last gehad van het feit dat er minder auto’s werden verkocht. Verder werd op de Europese aandelenmarkten onder meer gereageerd op nieuwe cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt.