Een arrestatieteam van de politie heeft vrijdagmiddag een voortvluchtige man uit Schotland gearresteerd in Bergen op Zoom, waar hij aan hij aan joggen was. De 56-jarige Schot werd internationaal gezocht in verband met een inbeslagname van ongeveer een ton cocaïne en zeker 28 miljoen Etizolam-pillen, een kalmeringsmiddel, zo maakt het Openbaar Ministerie bekend.