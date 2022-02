Een 13-jarige jongen uit Rotterdam is vrijdagochtend aangehouden vanwege de rellen op de Coolsingel in Rotterdam op 19 november vorig jaar. De jongen wordt ervan verdacht een steen te hebben gegooid naar de politie en brandweer, terwijl die een autobrand blusten. De tiener wordt in verband met zijn leeftijd vrijdag gehoord, maar mag daarna gaan, aldus de politie.