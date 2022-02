RDactueel #29 Debat bedenktermijn bij abortus roept emotionele reacties op

De Tweede Kamer debatteerde deze week opnieuw over de bedenktermijn bij abortus. Zwangere vrouwen moeten volgens de wet vijf dagen wachten tot ze daadwerkelijk overgaan tot het afbreken van de zwangerschap. Een meerderheid van de Tweede Kamer lijkt de bedenktermijn te willen schrappen. Francina Stolk was in Den Haag om te onderzoeken waarom zowel christelijke als niet-christelijke partijen tegenstander zijn van dit voorstel.