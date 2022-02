Er is voldoende testcapaciteit beschikbaar als er komende tijd meer testafspraken geboekt worden omdat mensen hun groene vinkje kwijtraken, laat een woordvoerster van Stichting Open Nederland (SON) weten. Dat is de organisatie achter Testen voor Toegang, waar mensen zich kunnen laten testen voor een groen vinkje in de CoronaCheck-app.