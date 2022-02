Duits chipbedrijf Infineon denkt dat tekorten nog even blijven

Het Duitse chipbedrijf Infineon denkt dat de chiptekorten nog wel even aanhouden. „Tot ver dit jaar”, verwoordde topman Reinhard Ploss van de voormalige chiptak van Siemens de verwachtingen. Voor Infineon, dat onder meer sterk is met chips voor de autosector, betekent dat goed nieuws. In het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar deed het bedrijf het beter dan verwacht en voor het lopende kwartaal schroefde het bedrijf de winstverwachtingen op.