Het aantal kankerdiagnoses is in 2021 weer gestegen, tot op het te verwachten niveau. Dat meldt het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in aanloop naar Wereldkankerdag komende vrijdag. Vanwege de pandemie nam het aantal diagnoses in 2020 af, maar volgens het centrum heeft dat in ieder geval in dat jaar niet geleid tot bijvoorbeeld meer uitzaaiingen bij nieuwe patiënten.