Hoge inflatie zet ECB onder grote druk bij rentebesluit

De Europese Centrale Bank (ECB) neemt donderdag weer een rentebesluit. Door de hoge inflatie in de eurozone staat veel druk op de beleidsmakers bij de centrale bank om in te grijpen. In de Verenigde Staten begint de Federal Reserve binnenkort waarschijnlijk al met het verhogen van de rente. Zo’n stap wordt in de eurolanden nog niet verwacht. Wel ziet het er naar uit dat de Bank of England, die ook met een rentebesluit komt, de rente wat gaat opschroeven.