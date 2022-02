AMG werd woensdag flink hoger gezet op de Amsterdamse beurs. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat de metalengroep voor de tweede keer in korte tijd de winstverwachting heeft opgeschroefd. Verder werd vooral uitgekeken naar het inflatiecijfer van de eurozone over januari. De inflatie zit al geruime tijd in de lift en beleggers zijn benieuwd in welke mate de stijging van het algemene prijspeil zich voortzet.