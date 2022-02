De particuliere huursector is in Amsterdam inmiddels groter dan de voorraad koopwoningen. Dit komt waarschijnlijk door zogenoemde buy-to-let woningen die worden gekocht om te verhuren, en keep-to-let woningeigenaren die elders gaan wonen en hun woning niet verkopen, maar verhuren. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek Wonen in Amsterdam, waarover de gemeente Amsterdam woensdag bericht.