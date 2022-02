Rutte ‘onder de indruk’ van de OVSE in Oekraïne

Minister-president Mark Rutte is „onder de indruk” van de manier waarop de OVSE haar werk doet in Oost-Oekraïne. „Daarom wilden we hier zijn”, zo zei hij na afloop van een ontmoeting met vertegenwoordigers van de missie in Kiev. Hij werd samen met minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra door de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa bijgepraat over de huidige situatie in het land en over de nasleep van de ramp met vlucht MH17.