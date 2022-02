Zoete wraak noemden velen het– een typering die helemaal past bij de slangenkuil die de Britse politiek van tijd tot tijd blijkt te zijn. Het gaat om de vernietigende vraag die de voorganger van de Britse premier Boris Johnson, Theresa May, maandag aan hem stelde. Ze vroeg zich af of Johnson de regels niet had gelezen, of die niet had begrepen of dacht dat ze niet voor hem golden. „Welke van de drie was het?”