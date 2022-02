Bijna zeven op de tien Nederlanders die hun huis in 2022 gaan verduurzamen doen dat vanwege stijgende energieprijzen. Uit vrees de energierekening niet te kunnen betalen zet bijna 40 procent van de mensen die hun woning al hebben verduurzaamd de kachel uit, ook als het koud is in huis. Dat komt naar voren uit Duurzaam Wonen, een onderzoek van Multiscope onder ruim 4300 Nederlanders.