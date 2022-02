Nederlandse varkensboeren hebben het zwaar en dat blijft nog wel even zo. Dat zegt ABN AMRO in een rapport, dat spreekt over 2021 als „dramatisch jaar voor de varkenshouderij”. Vanuit andere landen was en is veel concurrentie, waardoor de prijzen voor varkensproducten laag zijn. Wel is er hoop, onder meer doordat Nederlandse varkens relatief duurzaam zijn.