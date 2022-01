Op een eendenhouderij in Biddinghuizen (provincie Flevoland) is vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene (zeer besmettelijke) variant, meldde het ministerie van Landbouw zondagavond in een verklaring. De 9700 eenden worden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geruimd.