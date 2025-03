Air France-KLM wil meedoen aan privatisering Portugees TAP

Economie

Air France-KLM is van plan mee te doen aan de privatisering van de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP, die nu nog volledig in staatshanden is. Topman Ben Smith van de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie noemde Portugal een „strategische markt”. Smith gaf in 2023 ook al te kennen interesse te hebben in TAP.