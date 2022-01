De aandelenbeurs in Japan ging maandag stevig omhoog. Beleggers leken daarbij voor te sorteren op goede kwartaalresultaten van grote bedrijven, waarvan er later deze week weer diverse naar buiten komen. Maar de handel in Azië was over de gehele linie redelijk dun, aangezien de beurzen in China vanwege het Chinese Nieuwjaar gesloten bleven.