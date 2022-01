Opnieuw is dit weekend de huismus de meest getelde vogel in de Nederlandse tuinen. De vogel voert al jaren de lijst aan in de jaarlijkse Nationale Tuinvogeltelling, een door Vogelbescherming Nederland georganiseerd evenement. De koolmees staat op plek twee. De merel, op de derde plaats, werd dit jaar gemiddeld weer in meer tuinen gezien dan de afgelopen jaren.