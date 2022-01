Deelnemers aan de Nationale Tuinvogeltelling, die vrijdag begint, moeten speciaal letten op merels in hun achtertuin of op het balkon. Het aantal getelde merels gaat al een paar jaar achteruit en de Vogelbescherming, die de tuinvogeltelling organiseert, wil weten of er dit jaar weer minder merels zijn. De Nationale Tuinvogeltelling duurt tot en met zondag.