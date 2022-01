Het biedt veiligheid dat alle scholieren zijn opgegroeid in een reformatorisch gezin, vinden leerlingen van de Pieter Zandt scholengemeenschap in Kampen. Hun leeftijdsgenoten van het Ichthus College in Veenendaal waarderen juist de diversiteit op school. Toch is niemand te porren voor een acceptatieplicht. Twee gesprekken aan de hand van vijf stellingen.