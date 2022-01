De Europese Centrale Bank (ECB) is begonnen met een evaluatie om te bezien of en hoe goed banken bestand zijn tegen de impact van klimaatverandering. De Europese toezichthouder benadrukte daarbij dat de exercitie nu, die gezien moet worden als een test waarvoor banken niet kunnen slagen of zakken, niet direct zal leiden tot hogere kapitaalvereisten. De resultaten zullen in juli worden gepubliceerd.