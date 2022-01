Niet zomaar een griepje

Het is maar een griepje. Als dat over corona wordt gezegd, is het een discutabele uitspraak. Door al dat coronanieuws zou je bijna over het hoofd zien dat er momenteel nog een ander dodelijk virus rondgaat: de vogelgriep. Hoewel de naam anders doet vermoeden, kun je ook hiervan niet zeggen: Het is maar een griepje. De andere naam van het virus geeft beter de ernst en impact ervan aan: vogelpest. Een zeer besmettelijke ziekte onder pluimvee zoals kippen, eenden en kalkoenen. Maar ook wilde watervogels gaan massaal dood. Zelfs een otter, een vos en een bunzing zijn slachtoffer.