„Hij zeide dan.” David is in deze psalm aan het woord, zo lees je in vers 1. Hij maakt deze psalm voor het gebruik in de eredienst in Israël. Wat is het mooi dat David in de woorden van dit lied tegen de Heere spreekt. Anderen zullen deze woorden nazingen met hun mond. Opdat het worden zal, door het werk van de Heilige Geest, een belijden met hun hart.