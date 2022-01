In zorginstellingen en de thuiszorg zit op het moment zo’n 10 procent van de medewerkers thuis vanwege ziekte, een coronabesmetting of in afwachting van een testuitslag. Dat meldt brancheorganisatie voor de ouderenzorg ActiZ. „Veel zorgorganisaties hebben grote moeite om roosters rond te krijgen”, aldus voorzitter Anneke Westerlaken.