De eerste dag van het jaar begint met Genesis 1 en 2 en een Psalm. Om rust en structuur in het Bijbellezen aan te brengen, lees ik dit jaar voor het eerst met een Bijbelrooster. En ik ben niet de enige; veel RD-lezers nemen met de hulp van een rooster in een jaar (of drie) de hele Bijbel door. Hoe werkt dat?