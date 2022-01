Er is geen volledig overzicht van wat er van de ambities uit het Amsterdamse coalitieakkoord van 2018 tot 2022 terecht is gekomen. Voor de gemeenteraad is zo’n overzicht „essentieel” om een oordeel te kunnen vormen. Dat meldt de Rekenkamer Metropool Amsterdam (RMA) op basis van een onderzoek naar het coalitieakkoord.