„Was hij schuldig? Schuldig omdat hij gehoorzaamde? Of omdat hij niet ongehoorzaam was geweest?” In de verhalenbundel ”Een Duitse fantasie” laat de Franse auteur Philippe Claudel zijn lezers opnieuw nadenken over schuld en verantwoordelijkheid. En laat hij zien dat de meeste mensen goed noch slecht, maar ”grijze zielen” zijn.