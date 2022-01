Signify had de afgelopen periode minder last van tekorten aan onderdelen. Daardoor kon het verlichtingsbedrijf vertraagde bestellingen gedeeltelijk uitvoeren. De voormalige lampendivisie van Philips kampt onder meer met een tekort aan chips, die het nodig heeft voor slimme lampen zoals de Philips Hue. De problemen in de toeleveringsketen worden veroorzaakt door containertekorten en overbelaste havens.