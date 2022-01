Galapagos was donderdag de grote winnaar op de beurs in Amsterdam. Waar de belangrijkste Europese beursgraadmeters met kleine uitslagen de handel uitgingen, sprong Galapagos eruit met een koerswinst van dik 22 procent. Dat dankt de onderneming aan het nieuws dat er een nieuwe topman is gevonden. Beleggers waren verder vooral bezig met het verwerken van het nieuwe rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve.