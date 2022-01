Het Concertgebouworkest geeft op 6 februari een concert ter nagedachtenis aan dirigent Bernard Haitink, die op 21 oktober overleed. Prinses Beatrix is erbij in het Concertgebouw in Amsterdam. Dirigent Iván Fischer leidt het orkest bij het spelen van Gustav Mahlers Eerste symfonie en een speciaal nieuw werk van de Britse componist Mark-Anthony Turnage, A Cortege for Bernard Haitink.