Beurzen in de ban van rentebesluit VS, aandacht voor Galapagos

Beleggers op de aandelenbeurs in Amsterdam verwerken donderdag de woorden van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell. Hij hintte tijdens een toelichting op het Amerikaanse rentebesluit op een verhoging van de rente in maart, wat ongunstig kan zijn voor de aantrekkelijkheid van aandelen. In Azië gingen de beurzen al fors onderuit door het nieuws. Biotechnoloog Galapagos trekt mogelijk veel aandacht met de benoeming van een nieuwe topbestuurder.